在波兰，更多市镇将能够向过夜的游客和其他访客收费。总统卡罗尔·纳夫罗茨基本周签署了一项法律，取消了征收此类费用须具备有利气候条件的要求，Notes from Poland报道。

此前，主要只有具备有利气候条件、优美景观，以及接待前来享受这些优势人士能力的市镇可以设立该费用。该费用也适用于位于疗养区保护区内的居民点。实际上，这主要涉及海滨和山区度假胜地。

面向住客的新规定

从1月1日起，拥有优美景观的市镇将能够对酒店、旅馆和短期租赁住宿中的每晚住宿收取最高5兹罗提，即1.14欧元。该费用将针对不超过一个月的停留收取。目前的最高费率为3.46兹罗提。

该费用不仅适用于旅游出行，也适用于商务或健康目的的访问。重度残疾人士、经确认有残疾的儿童及其监护人将获得豁免。住宿服务提供商将直接收取这笔资金，并必须保存详细记录。对于及时转交所收金额，他们将获得至少10%的资金。

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克拉科夫的立场

克拉科夫是推动修改规则的城市之一。2024年，市政府请求政府允许其引入该费用，并表示过度旅游会引发紧张和公众不满，居民越来越觉得自己在自己的城市里像游客。

去年，创纪录的1625万人访问了克拉科夫，其中870万人过夜。该市曾在2004年至2015年间向访客收费，但在环境要求收紧后失去了这一可能性。克拉科夫市政厅表示，如今该市若满足法律条件并由市议会通过相关决定，将再次能够引入该费用。

克拉科夫新当选市长卢卡什·吉巴瓦在选举前曾支持每晚至少20兹罗提的旅游税——是新法定最高限额的四倍。他表示，在大量游客涌入的情况下维护城市成本高昂，而旅游业的利润由私营企业获得，费用则由城市及其居民承担。

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