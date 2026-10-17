Пьяные сотрудники депутатов АдН подрались в одном из зданий Бундестага — Spiegel

Инцидент произошел поздно вечером в среду, 14 октября, в здании Якоба Кайзера, расположенном недалеко от Бундестага. В этом здании работают многие депутаты немецкого парламента.

В фойе размещена художественная инсталляция из четырёх лодок для академической гребли, подвешенных на проволочных тросах. По информации издания, двое сотрудников фракции «Альтернатива для Германии» (АдН) подрались непосредственно под этими лодками.

Стычка была настолько серьёзной, что пришлось вызвать полицию. Правоохранители прибыли на место и пресекли конфликт в 23:20. Они установили, что оба участника находились в состоянии алкогольного опьянения, после чего возбудили соответствующее дело.

Несколько источников в Бундестаге подтвердили изданию факт инцидента. В то же время пресс-секретарь парламентской фракции АдН заявил в ответ на запрос журналистов, что там ничего не знают об этом происшествии.

Это не первый скандал с участием депутатов АдН или их помощников. В прошлом году издание выяснило, что охранникам Бундестага пришлось специально обучать, как действовать в случаях, когда депутаты этой партии или их гости находятся в состоянии алкогольного опьянения.

В начале этого года стало известно, что администрация Бундестага из соображений безопасности отказала в выдаче постоянных пропусков в парламентские здания семи сотрудникам депутатов или фракции АдН. Среди прочих случаев внимание привлекло трудоустройство партией мужчины на должность координатора по безопасности. Ранее его осудили за расистское нападение с применением оружия на беженцев.

Недавно в центре внимания оказался и депутат Европарламента от АдН Арно Бауземер, представляющий землю Саксония-Анхальт. Он напал с бейсбольной битой на двух 14-летних подростков, которые пытались повредить плакат его партии.

Бауземер сам публично рассказывал об этом случае. По его словам, во время нападения он уже знал, что обоим подросткам было всего 14 лет. В земельном управлении криминальной полиции сообщили, что одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь.

О драке сообщает издание Spiegel.

Напомним, что в немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания социал-демократы (СДПГ), «Левые» и «Зелёные» 12 октября начали переговоры о формировании коалиционного правительства. Несмотря на победу ультраправой партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах 20 сентября, где она получила 32 из 71 места в парламенте, потенциальное трехпартийное коалиционное большинство в 39 мандатов позволит отстранить «АдН» от власти.

На трёх земельных выборах в Германии в сентябре ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) заняла первые места в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании, тогда как партия «Левые» (Die Linke) победила в Берлине.