П’яні співробітники депутатів АдН побились в одній з будівель Бундестагу — Spigel

Інцидент стався пізно ввечері в середу, 14 жовтня, в будівлі Якоба Кайзера, розташованій неподалік Бундестагу. У цій будівлі працюють багато депутатів німецького парламенту.

У фойє розміщена художня інсталяція з чотирьох човнів для академічного веслування, підвішених на дротяних тросах. За інформацією видання, двоє співробітників фракції «Альтернатива для Німеччини» (АдН) побилися безпосередньо під цими човнами.

Сутичка була настільки серйозною, що довелося викликати поліцію. Правоохоронці прибули на місце та припинили конфлікт о 23:20. Вони встановили, що обидва учасники перебували в стані алкогольного сп’яніння, після чого розпочали відповідне провадження.

Кілька джерел у Бундестазі підтвердили виданню факт інциденту. Водночас речник парламентської фракції АдН заявив у відповідь на запит журналістів, що там нічого не знають про цю подію.

Це не перший скандал за участю депутатів АдН або їхніх помічників. Минулого року видання з’ясувало, що охоронців Бундестагу довелося спеціально навчати, як діяти у випадках, коли депутати цієї партії або їхні гості перебувають у стані алкогольного сп’яніння.

На початку цього року стало відомо, що адміністрація Бундестагу з міркувань безпеки відмовила у видачі постійних перепусток до парламентських будівель сімом співробітникам депутатів або фракції АдН. Серед інших випадків увагу привернуло працевлаштування партією чоловіка на посаду координатора з безпеки. Раніше його засудили за расистський напад із застосуванням зброї на біженців.

Нещодавно в центрі уваги опинився й депутат Європарламенту від АдН Арно Бауземер, який представляє землю Саксонія-Ангальт. Він напав із бейсбольною битою на двох 14-річних підлітків, які намагалися пошкодити плакат його партії.

Бауземер сам публічно розповідав про цей випадок. За його словами, під час нападу він уже знав, що обом підліткам було лише 14 років. У земельному управлінні кримінальної поліції повідомили, що одному з постраждалих знадобилася медична допомога.

Про бійку повідомляє видання Spiegel.

Нагадаємо, що у німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія соціал-демократи (СДПН), «Ліві» та «Зелені» 12 жовтня розпочали переговори про формування коаліційного уряду. Попри перемогу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на регіональних виборах 20 вересня, де вона здобула 32 з 71 місця в парламенті, потенційна трипартійна союзницька більшість у 39 мандатів дозволить усунути «АдН» від влади.

На трьох земельних виборах у Німеччині у вересні ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) посіла перші місця в Саксонії-Ангальт і Мекленбурзі — Передній Померанії, тоді як партія «Ліві» (Die Linke) перемогла в Берліні.