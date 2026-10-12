У Німеччині партії розпочали коаліційні переговори в обхід ультраправої АдН

У німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія соціал-демократи (СДПН), «Ліві» та «Зелені» 12 жовтня розпочали переговори про формування коаліційного уряду. Попри перемогу ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» на регіональних виборах 20 вересня, де вона здобула 32 з 71 місця в парламенті, потенційна трипартійна союзницька більшість у 39 мандатів дозволить усунути «АдН» від влади.

Потенційний альянс на чолі з Мануелою Швезіг (СДПН) має стислі терміни для укладення угоди, адже перше засідання нового ландтагу призначено на 20 жовтня, а обрання прем'єр-міністра землі, згідно з конституцією, має відбутися до 17 листопада.

Джерело: Інформаційне агентство dpa

На трьох земельних виборах у Німеччині у вересні ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD) посіла перші місця в Саксонії-Ангальт і Мекленбурзі — Передній Померанії, тоді як партія «Ліві» (Die Linke) перемогла в Берліні.

У Німеччині перемога прем’єр-міністерки землі Мекленбург — Передня Померанія Мануели Швезіг на земельних виборах посилила внутрішній тиск на керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини. Швезіг дистанціювалася від курсу федерального уряду, до якого СДПН входить у коаліції з блоком ХДС/ХСС канцлера Фрідріха Мерца, зокрема критикуючи частину планів пенсійної реформи.

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