В Германии партии начали коалиционные переговоры в обход ультраправой АдН

В немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания социал-демократы (СДПГ), «Левые» и «Зеленые» 12 октября начали переговоры о формировании коалиционного правительства. Несмотря на победу ультраправой партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах 20 сентября, где она получила 32 из 71 места в парламенте, потенциальное трехпартийное коалиционное большинство в 39 мандатов позволит отстранить «АдН» от власти.

Потенциальный альянс во главе с Мануэлой Швезиг (СДПГ) имеет сжатые сроки для заключения соглашения, ведь первое заседание нового ландтага назначено на 20 октября, а избрание премьер-министра земли, согласно конституции, должно состояться до 17 ноября.

Источник: Информационное агентство dpa

На трёх земельных выборах в Германии в сентябре ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) заняла первые места в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге — Передней Померании, тогда как партия «Левые» (Die Linke) победила в Берлине.

В Германии победа премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг на земельных выборах усилила внутреннее давление на руководство Социал-демократической партии Германии. Швезиг дистанцировалась от курса федерального правительства, в котором СДПГ входит в коалицию с блоком ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца, в частности критикуя часть планов пенсионной реформы.

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