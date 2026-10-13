Оппозиционный Совет будущего Сомали заявил, что размещение сил возле дома бывшего президента Шарифа Шейха Ахмеда в Могадишо, Сомали, может привести к столкновениям. Альянс, в который входят Пунтленд, Джубаленд и могадишский Форум спасения, возложил ответственность за возможные последствия на президента Хасана Шейха Мохамуда, сообщает The Rio Times.

Заявление оппозиционного альянса

Заявление Совета будущего Сомали 12 октября опубликовали Puntland Post и Horseed Media. В нем утверждается, что силы были развернуты возле резиденции Ахмеда, который возглавлял Сомали в 2009–2012 годах. Оппозиция также выразила обеспокоенность сообщениями о возможных действиях против резиденций других оппозиционных политиков и призвала федеральные власти прекратить то, что она назвала провокациями.

Спор происходит на фоне разногласий по поводу предстоящих выборов. Оппозиционные силы требуют избирательного процесса, согласованного всеми сторонами, тогда как правительство продвигает прямое голосование через политические партии. Бывший премьер-министр Хасан Али Хайре заявил, что передвижения военных возле домов бывших руководителей безответственны и могут усилить нестабильность в столице.

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Взаимные обвинения

Ранее Национальное агентство разведки и безопасности Сомали заявило, что вооруженные формирования, которые оно связывает с Ахмедом, атаковали силы ведомства в районе Вададжир. Агентство также утверждало, что эти люди проникали в дома в квартале Тинтинлей со стрелковым оружием, пулеметами и гранатометами.

Офис Ахмеда в тот же день отверг эти утверждения. Там заявили, что правительственные военные разместились возле его резиденции, а часть сотрудников якобы была похищена; также, по версии офиса экс-президента, блокпосты ограничили доставку воды и продуктов. Министр обороны Ахмед Моаллим Фики, со своей стороны, обвинил отдельные оппозиционные группы в мобилизации вооруженных формирований и заявил, что власти не допустят вооруженных движений, угрожающих Могадишо.

Независимого подтверждения версий сторон об инцидентах в Вададжире нет. Также неизвестно, планирует ли правительство операцию по разоружению Ахмеда и других деятелей оппозиции.

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