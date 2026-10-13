索马里反对派“索马里未来委员会”表示，在索马里摩加迪沙前总统谢里夫·谢赫·艾哈迈德住所附近部署部队可能导致冲突。该联盟由邦特兰、朱巴兰和摩加迪沙救援论坛组成，并将可能后果的责任归咎于总统哈桑·谢赫·穆罕默德，据《里约时报》报道。

反对派联盟声明

邦特兰邮报和Horseed Media于10月12日发布了索马里未来委员会的声明。声明称，部队已部署在艾哈迈德的住所附近；他曾于2009年至2012年领导索马里。反对派还对有关可能针对其他反对派政治人物住所采取行动的报道表示担忧，并呼吁联邦当局停止其所称的挑衅行为。

此次争端发生在各方对未来选举存在分歧的背景下。反对派力量要求进行由各方一致同意的选举程序，而政府则推动通过政党进行直接投票。前总理哈桑·阿里·海雷表示，军方在前领导人住所附近调动是不负责任的，可能加剧首都的不稳定。

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相互指责

此前，索马里国家情报与安全局表示，其认为与艾哈迈德有关联的武装组织袭击了该机构在瓦达吉尔区的部队。该机构还称，这些人携带轻武器、机枪和榴弹发射器进入了廷廷莱社区的住宅。

艾哈迈德的办公室当天否认了这些说法。该办公室称，政府军驻扎在其住所附近，部分工作人员据称遭到绑架；此外，根据这位前总统办公室的说法，检查站限制了水和食品的运送。国防部长艾哈迈德·莫阿利姆·菲基则指责某些反对派团体动员武装组织，并表示当局不会允许威胁摩加迪沙的武装活动。

目前没有独立消息证实双方关于瓦达吉尔事件的说法。政府是否计划开展解除艾哈迈德及其他反对派人士武装的行动，也尚不清楚。

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