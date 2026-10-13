德国及其他欧洲国家的官员正在讨论如何应对北约国家内日益增多的破坏活动及其他与莫斯科有关联的混合行动。据《日本时报》消息人士称，俄罗斯这一侵略国正试图削弱欧洲对乌克兰的支持，并改变欧洲的安全架构。

欧洲官员评估认为，他们不预计俄罗斯会对某个北约成员国发动大规模入侵。同时，他们认为最大的风险在于，某起破坏行动可能会意外或蓄意造成重大人员伤亡。

事件与指控

近期被直接归咎于俄罗斯或被认为由莫斯科组织的事件包括：对波兰铁路基础设施的袭击、工厂内的破坏活动、俄罗斯侦察无人机的侵入，以及谋杀欧洲国防企业负责人的阴谋。报道还提到了一起事件：一艘俄罗斯护卫舰向一架丹麦直升机方向发射了信号弹。

柏林将一架携带爆炸物的故障无人机直接与莫斯科联系起来。这架无人机在德国东部莱比锡/哈雷机场乌克兰运输机附近被发现。发现该无人机的是一名机场工作人员。据该报报道，此案是欧洲就俄罗斯行动发出新警告后所涉及的事件之一。

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三个层面的威慑

欧洲国家寻求在三个层面加强威慑：公开指出克里姆林宫的责任、加强对关键基础设施的保护，以及让莫斯科承担后果——公开或秘密地。具体包括保护机场、铁路枢纽、重要工厂及其他潜在目标。

丹麦、芬兰和波兰也正通过警告和信息通知，让民众为可能出现的军事威胁做好准备。分析人士指出，防御措施并不足够：他们建议发现参与此类行动的网络，识别并追究俄罗斯情报人员的责任，以及阻碍对当地执行人员的招募和资金支持。

共同回应的问题

专家指出，为了迅速作出反应，各国需要预先准备好的法律授权和资金。不过，协调集体行动十分困难，因为各国传统上将安全领域的决策保留在自己手中。

分析人士列举的可能应对方案包括网络措施，以及加强前沿防空能力，特别是在乌克兰领土上空加强防空，以拦截飞向北约国家的威胁。欧盟正在讨论一项应对混合攻击的磋商议定书，类似于北约第四条机制；与此同时，北约拥有落实集体决定的指挥结构。

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