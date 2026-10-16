英国政府计划在今年晚些时候研究一项提案，将电视许可费的适用范围扩大至视频流媒体服务用户。此项变化可能影响 Netflix、Amazon、Disney+ 和 YouTube 的用户，Engadget 报道。

180英镑的费用

目前，标准电视许可费为每年180英镑，约合239美元。这是 BBC 的重要资金来源。缴纳该费用后，观众可观看所有英国电视频道、若干付费电视服务、通过流媒体平台收看的直播节目，以及通过 BBC iPlayer 提供的点播内容。

目前，该费用向在电视机上观看电视内容的居民收取，无论其中是否包含 BBC 节目。支持扩大规则适用范围的人士认为，人们可以通过在移动设备或电脑上观看此类内容来避免缴费。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

支持地方媒体

据该媒体报道，扩大收费带来的额外收入可能用于支持地方新闻业和应对虚假信息活动。BBC 同样面临收入下降：过去五年中，已缴纳的许可费数量减少了200万。

与此同时，YouGov 的数据显示，BBC 仍是英国最受欢迎的媒体平台。该广播机构近日宣布，将在 YouTube 上为英国和美国受众推出一个24小时新闻频道。类似的 BBC 频道已在澳大利亚、肯尼亚、尼日利亚和波兰运营。

关注我们在