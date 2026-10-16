肯尼亚上诉法院维持了一项裁决，该裁决禁止国家警察服务委员会（NPSC）招募、雇用、岗位分配、晋升、停职和解雇宣誓警察。法院驳回了该委员会本身及肯尼亚律师协会提出的上诉，Nation Kenya报道。

警察总监的权限

由三名法官组成的合议庭认为，NPSC声称有权控制宣誓警察的雇用，超出了其宪法权限。帕特里克·基亚盖、贾米拉·穆罕默德和杰西·莱西特法官指出，警察总监独立指挥国家警察服务队。

法院认为，肯尼亚宪法不允许委员会就国家警察服务队成员的雇用、岗位分配、晋升、停职或解雇向警察总监发出指示。这些事项属于警察总监独立指挥的范围。

关于招募警员的争议

这场司法争议始于NPSC在2025年9月19日发布招募警员的公告。当天，该委员会还在Legal Notice No. 159中正式公布了2025年招募与任命条例。该委员会计划招募1万名警员，但程序在开始前即被叫停。

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前基洛梅议员约翰·哈伦·姆瓦乌在就业与劳资关系法院对该公告和条例提出质疑。他称，该委员会没有宪法授权招募国家安全机构的工作人员。警察总监、国家警察服务队、总检察长和国家安全委员会支持了他的立场。

2025年10月30日，法院认定Legal Notice No. 159违宪，并永久禁止NPSC就服务队成员作出人事决定，包括招募和培训他们。上诉法院维持了这一裁决。同时，法院指出，该委员会仍保留对服务队文职人员的权限，包括行政、技术、医疗、会计、IT及其他后勤人员。

警察总监道格拉斯·坎贾在裁决后表示，晋升被延误的警察，包括已完成相关课程的人员，将被紧急晋升。

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