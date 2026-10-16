Апелляционный суд Кении оставил в силе решение, запрещающее Комиссии Национальной полицейской службы (NPSC) набирать, трудоустраивать, распределять по должностям, повышать, отстранять и увольнять аттестованных полицейских. Суд отклонил апелляции самой комиссии и Юридического общества Кении, сообщает Nation Kenya.

Полномочия генерального инспектора

Коллегия из трех судей пришла к выводу, что претензии NPSC на контроль над трудоустройством аттестованных полицейских выходят за пределы ее конституционных полномочий. Судьи Патрик Киаге, Джамила Мохаммед и Джесси Лесиит отметили, что генеральный инспектор полиции независимо командует Национальной полицейской службой.

По мнению суда, Конституция Кении не позволяет комиссии давать генеральному инспектору указания относительно трудоустройства, распределения по должностям, повышения, отстранения или увольнения членов Национальной полицейской службы. Эти вопросы относятся к сфере независимого командования генерального инспектора.

Спор о наборе констеблей

Судебный спор начался после того, как NPSC 19 сентября 2025 года опубликовала объявление о наборе констеблей. В тот же день комиссия официально опубликовала Правила набора и назначения 2025 года в Legal Notice No. 159. Она планировала набрать 10 тысяч констеблей, однако процедуру остановили еще до ее начала.

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Бывший депутат парламента от Киломе Джон Харун Мвау оспорил объявление и правила в Суде по вопросам занятости и трудовых отношений. Он утверждал, что комиссия не имеет конституционных полномочий набирать сотрудников органа национальной безопасности. Его позицию поддержали генеральный инспектор полиции, Национальная полицейская служба, генеральный прокурор и Совет национальной безопасности.

30 октября 2025 года суд признал Legal Notice No. 159 неконституционным и навсегда запретил NPSC принимать кадровые решения в отношении членов службы, в частности набирать и обучать их. Апелляционный суд оставил это решение в силе. При этом он отметил, что комиссия сохраняет полномочия в отношении гражданского персонала службы — административных, технических, медицинских, бухгалтерских, ИТ- и других работников обеспечения.

Генеральный инспектор полиции Дуглас Канджа после решения заявил, что полицейских, чье повышение задержалось, в том числе тех, кто завершил соответствующие курсы, повысят в срочном порядке.

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