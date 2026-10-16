Sąd Apelacyjny Kenii utrzymał w mocy orzeczenie zakazujące Komisji Narodowej Służby Policyjnej (NPSC) rekrutowania, zatrudniania, przydzielania na stanowiska, awansowania, zawieszania i zwalniania zaprzysiężonych funkcjonariuszy policji. Sąd oddalił apelacje samej komisji oraz Stowarzyszenia Prawniczego Kenii, informuje Nation Kenya.

Uprawnienia generalnego inspektora

Trzyosobowy skład sędziowski uznał, że roszczenia NPSC do kontroli nad zatrudnianiem zaprzysiężonych funkcjonariuszy policji wykraczają poza jej konstytucyjne uprawnienia. Sędziowie Patrick Kiage, Jamila Mohammed i Jessie Lesiit wskazali, że generalny inspektor policji niezależnie dowodzi Narodową Służbą Policyjną.

Zdaniem sądu Konstytucja Kenii nie pozwala komisji wydawać generalnemu inspektorowi poleceń dotyczących zatrudniania, przydzielania na stanowiska, awansowania, zawieszania ani zwalniania członków Narodowej Służby Policyjnej. Kwestie te należą do zakresu niezależnego dowodzenia generalnego inspektora.

Spór o rekrutację konstabli

Spór sądowy rozpoczął się po tym, jak NPSC 19 września 2025 roku opublikowała ogłoszenie o rekrutacji konstabli. Tego samego dnia komisja oficjalnie opublikowała Przepisy dotyczące rekrutacji i powoływania z 2025 roku w Legal Notice No. 159. Planowała zrekrutować 10 tys. konstabli, jednak procedurę wstrzymano jeszcze przed jej rozpoczęciem.

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Były poseł z Kilome John Harun Mwau zaskarżył ogłoszenie i przepisy w Sądzie ds. Zatrudnienia i Stosunków Pracy. Twierdził, że komisja nie ma konstytucyjnych uprawnień do rekrutowania pracowników organu bezpieczeństwa narodowego. Jego stanowisko poparli generalny inspektor policji, Narodowa Służba Policyjna, prokurator generalny i Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

30 października 2025 roku sąd uznał Legal Notice No. 159 za niekonstytucyjne i na stałe zakazał NPSC podejmowania decyzji kadrowych dotyczących członków służby, w tym ich rekrutowania i szkolenia. Sąd Apelacyjny utrzymał to orzeczenie w mocy. Jednocześnie zaznaczył, że komisja zachowuje uprawnienia wobec cywilnego personelu służby — pracowników administracyjnych, technicznych, medycznych, księgowych, IT oraz innych pracowników wsparcia.

Generalny inspektor policji Douglas Kanja oświadczył po orzeczeniu, że funkcjonariusze, których awanse były opóźnione, w tym ci, którzy ukończyli odpowiednie kursy, zostaną pilnie awansowani.

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