10月15日，古巴美元非官方汇率达到每美元800比索的创纪录水平，并在次日维持在这一水平。The Rio Times报道称，该消息援引古巴媒体和elTOQUE服务的信息；该服务根据互联网上的货币买卖广告计算这一指标。

自6月底以来，美元上涨超过三分之一

据该媒体报道，10月15日，非官方汇率上涨了10比索。10月初，美元价格为785比索；10月7日为770比索；10月14日为795比索。6月底，汇率为605比索，因此在这一期间，美国货币升值了195比索，即32.2%。

非官方汇率显著高于国家部门的汇率。据14ymedio报道，古巴银行以693–695比索买入美元，而国营兑换点网络Cadeca在市中心以704比索、在机场以690比索出售美元。

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平均国家工资不足10美元

古巴国家统计和信息局ONEI估计，8月平均国家工资为每月7354比索。按每美元800比索的非官方汇率计算，这约合9.19美元。同时，根据报道中引用的数据，9月年通胀率为28.44%。

该汇率对从国外获得汇款的古巴家庭很重要：按非官方汇率计算，100美元约等于8万比索。非官方汇率是分类广告网站和社交媒体上报价的中位数，而非已完成货币交易的指标。

非官方市场上的欧元汇率也在上涨：14ymedio报道称，1欧元为890比索，而Diario de Cuba估计其接近900比索。

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