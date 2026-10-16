На Кубе неофициальный курс доллара США 15 октября достиг рекордных 800 песо за один доллар и удержался на этом уровне на следующий день. The Rio Times сообщает со ссылкой на кубинские СМИ и сервис elTOQUE, который рассчитывает показатель на основе объявлений о покупке и продаже валюты в интернете.

Доллар вырос более чем на треть с конца июня

По данным издания, 15 октября неофициальный курс вырос на 10 песо. В начале октября доллар стоил 785 песо, 7 октября — 770 песо, а 14 октября — 795 песо. В конце июня курс составлял 605 песо, следовательно, за этот период американская валюта подорожала на 195 песо, или на 32,2%.

Неофициальный курс значительно выше ставок государственного сектора. По информации 14ymedio, кубинские банки покупали доллары за 693–695 песо, а государственная сеть обменных пунктов Cadeca продавала их за 704 песо в центрах городов и за 690 песо в аэропортах.

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Средняя государственная зарплата — менее 10 долларов

Национальное управление статистики и информации Кубы ONEI оценивало среднюю государственную зарплату за август в 7354 песо в месяц. При неофициальном курсе 800 песо за доллар это составляет примерно 9,19 доллара. В то же время годовая инфляция в сентябре, согласно приведенным в материале данным, составляла 28,44%.

Курс важен для кубинских семей, получающих денежные переводы из-за рубежа: 100 долларов по неофициальному курсу равны примерно 80 тысячам песо. Неофициальный курс является медианой предложений на сайтах объявлений и в социальных сетях, а не показателем завершенных валютных операций.

На неофициальном рынке также рос курс евро: 14ymedio сообщало о 890 песо за евро, тогда как Diario de Cuba оценивало его как близкий к 900 песо.

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