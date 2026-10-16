Na Kubie nieoficjalny kurs dolara amerykańskiego 15 października osiągnął rekordowe 800 pesos za dolara i utrzymał się na tym poziomie następnego dnia. The Rio Times informuje, powołując się na kubańskie media oraz serwis elTOQUE, który oblicza wskaźnik na podstawie internetowych ogłoszeń o kupnie i sprzedaży walut.

Dolar wzrósł o ponad jedną trzecią od końca czerwca

Według publikacji 15 października nieoficjalny kurs wzrósł o 10 pesos. Na początku października dolar kosztował 785 pesos, 7 października — 770 pesos, a 14 października — 795 pesos. Pod koniec czerwca kurs wynosił 605 pesos, zatem w tym okresie amerykańska waluta podrożała o 195 pesos, czyli o 32,2%.

Nieoficjalny kurs jest znacznie wyższy niż stawki w sektorze państwowym. Według 14ymedio kubańskie banki kupowały dolary za 693–695 pesos, a państwowa sieć kantorów Cadeca sprzedawała je za 704 pesos w centrach miast i za 690 pesos na lotniskach.

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Średnia pensja państwowa — mniej niż 10 dolarów

Kubański Narodowy Urząd Statystyki i Informacji ONEI oszacował średnią pensję państwową za sierpień na 7354 pesos miesięcznie. Przy nieoficjalnym kursie 800 pesos za dolara daje to około 9,19 dolara. Jednocześnie roczna inflacja we wrześniu wyniosła 28,44%, według danych przytoczonych w materiale.

Kurs jest istotny dla kubańskich rodzin otrzymujących przekazy pieniężne z zagranicy: 100 dolarów po nieoficjalnym kursie to około 80 tys. pesos. Nieoficjalny kurs jest medianą ofert na stronach ogłoszeniowych i w mediach społecznościowych, a nie wskaźnikiem sfinalizowanych transakcji walutowych.

Na nieoficjalnym rynku rósł także kurs euro: 14ymedio informowało o 890 pesos za euro, podczas gdy Diario de Cuba oceniało go jako zbliżony do 900 pesos.

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