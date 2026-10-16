Rząd Wielkiej Brytanii planuje jeszcze w tym roku rozważyć propozycję rozszerzenia opłaty licencyjnej za telewizję na użytkowników serwisów streamingu wideo. Zmiany mogą dotyczyć użytkowników Netflixa, Amazona, Disney+ i YouTube, informuje Engadget.

Opłata w wysokości 180 funtów

Standardowa opłata licencyjna wynosi obecnie 180 funtów szterlingów rocznie, czyli około 239 dolarów. Jest ona ważnym źródłem finansowania BBC. Uiszczenie opłaty zapewnia widzom dostęp do wszystkich brytyjskich kanałów telewizyjnych, kilku płatnych usług telewizyjnych, transmisji na żywo za pośrednictwem platform streamingowych oraz treści na żądanie przez BBC iPlayer.

Obecnie opłata jest pobierana od mieszkańców, którzy oglądają treści telewizyjne na telewizorze, niezależnie od tego, czy zawierają one programy BBC. Zwolennicy rozszerzenia zasad uważają, że ludzie mogą unikać płatności, oglądając takie treści na urządzeniach mobilnych lub komputerach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wsparcie dla lokalnych mediów

Według publikacji dodatkowe wpływy z rozszerzenia opłaty mogą zostać przeznaczone na wsparcie lokalnego dziennikarstwa i przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym. BBC również mierzy się ze spadkiem wpływów: w ciągu ostatnich pięciu lat liczba opłaconych licencji zmniejszyła się o 2 mln.

Jednocześnie dane YouGov wskazują, że BBC pozostaje najpopularniejszą platformą medialną w Wielkiej Brytanii. Nadawca niedawno ogłosił uruchomienie całodobowego kanału informacyjnego na YouTube dla odbiorców w Wielkiej Brytanii i USA. Podobne kanały BBC działają już w Australii, Kenii, Nigerii i Polsce.

Czytaj nas na