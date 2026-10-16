W USA była sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem nie jest już specjalną wysłanniczką administracji prezydenta Donalda Trumpa w koalicji „Tarcza Ameryk”. Rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott potwierdził to NewsNation, partnerowi The Hill.

Mandat specjalnej wysłanniczki dobiegł końca

W wywiadzie Pigott oświadczył, że kadencja Noem na stanowisku wysłanniczki dobiegła końca. Nie sprecyzował powodów zakończenia jej uprawnień. Jednocześnie rzecznik poinformował, że Noem pozostaje w Departamencie Stanu na stanowisku starszej doradczyni.

Według Pigotta będzie ona również nadal pracować nad inicjatywą „Tarcza Ameryk”. Nie sprecyzował, jakie dokładnie obowiązki Noem będzie wykonywać w ramach tej pracy.

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Nominacja po pracy w ministerstwie

Prezydent Trump ogłosił nominację Noem na specjalną wysłanniczkę nowo utworzonej inicjatywy „Tarcza Ameryk” po jej zwolnieniu ze stanowiska sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego w marcu. CBS News jako pierwsze poinformowało, że Noem nie pełni już obowiązków specjalnej wysłanniczki.

Pigott nazwał zmianę kadrową częścią zwykłego procesu w przypadku takich stanowisk i podkreślił, że administracja pozostaje zaangażowana w realizację agendy prezydenta.

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