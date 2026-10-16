Колишня міністерка внутрішньої безпеки США Ноем більше не спецпосланниця — The Hill

У США колишня міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем більше не є спеціальною посланницею адміністрації президента Дональда Трампа в коаліції «Щит Америк». Це речник Державного департаменту Томмі Піготт підтвердив NewsNation, партнеру The Hill.

Повноваження спецпосланниці завершилися

В інтерв’ю Піготт заявив, що термін роботи Ноем на посаді посланниці завершився. Причин припинення її повноважень він не уточнив. Водночас речник повідомив, що Ноем залишається в Держдепартаменті на посаді старшої радниці.

За словами Піготта, вона також продовжить працювати над ініціативою «Щит Америк». Він не конкретизував, які саме обов’язки виконуватиме Ноем у межах цієї роботи.

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Призначення після роботи в міністерстві

Президент Трамп оголосив про призначення Ноем спеціальною посланницею новоствореної ініціативи «Щит Америк» після її звільнення з посади міністерки внутрішньої безпеки у березні. Першим про те, що Ноем більше не виконує обов’язки спецпосланниці, повідомив CBS News.

Піготт назвав кадрову зміну частиною звичайного процесу для таких посад і наголосив, що адміністрація залишається відданою реалізації порядку денного президента.

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