В США бывшая глава Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм больше не является специальной посланницей администрации президента Дональда Трампа в коалиции «Щит Америк». Это представитель Государственного департамента Томми Пиготт подтвердил NewsNation, партнеру The Hill.

Полномочия спецпосланницы завершились

В интервью Пиготт заявил, что срок работы Ноэм на должности посланницы завершился. Причины прекращения ее полномочий он не уточнил. В то же время представитель сообщил, что Ноэм остается в Госдепартаменте на должности старшего советника.

По словам Пиготта, она также продолжит работать над инициативой «Щит Америк». Он не конкретизировал, какие именно обязанности Ноэм будет выполнять в рамках этой работы.

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Назначение после работы в министерстве

Президент Трамп объявил о назначении Ноэм специальной посланницей новой инициативы «Щит Америк» после ее увольнения с должности главы Министерства внутренней безопасности в марте. CBS News первым сообщил, что Ноэм больше не исполняет обязанности спецпосланницы.

Пиготт назвал кадровое изменение частью обычного процесса для таких должностей и подчеркнул, что администрация остается приверженной реализации повестки президента.

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