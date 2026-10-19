Авианосец HMS Prince of Wales направился в Арктику и Северную Атлантику — RMF24
Британский авианосец HMS Prince of Wales в воскресенье вышел из Портсмута на север, чтобы возглавить ударную группу Великобритании во время миссии в Арктике и Северной Атлантике. Корабль, который называют крупнейшим военным кораблем в истории страны, начинает второй этап операции Firecrest, сообщает RMF24.
Учения с союзниками по НАТО
Цель миссии — поддержание боеготовности, интенсивные учения и усиление взаимодействия с союзниками по НАТО. На борту авианосца находятся истребители F-35, вертолеты Merlin и Wildcat, а также беспилотники Malloy.
В мероприятиях участвуют более 1200 британских военнослужащих. Они будут взаимодействовать с силами Норвегии, Дании и Германии. Совместные учения должны проверить и укрепить оперативную совместимость в рамках НАТО.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Сопровождение и встречи в Осло
Королевский военно-морской флот Великобритании заявил, что присутствие авианосца в регионе является «мощным щитом» для ключевых энергетических, торговых и коммуникационных маршрутов Северной Европы. Министр вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс назвала операцию под командованием НАТО сигналом для партнеров и потенциальных противников о роли Великобритании в безопасности Северной Атлантики.
Авианосец сопровождает эсминец HMS Dauntless. В группу также входит штаб британской ударной группы под командованием коммодора Ричарда Хьюитта. В Осло на борту HMS Prince of Wales должны состояться Atlantic Future Forum и International Sea Power Conference, где военные, эксперты и политики обсудят безопасность в евроатлантическом регионе.