Британский авианосец HMS Prince of Wales в воскресенье вышел из Портсмута на север, чтобы возглавить ударную группу Великобритании во время миссии в Арктике и Северной Атлантике. Корабль, который называют крупнейшим военным кораблем в истории страны, начинает второй этап операции Firecrest, сообщает RMF24.

Учения с союзниками по НАТО

Цель миссии — поддержание боеготовности, интенсивные учения и усиление взаимодействия с союзниками по НАТО. На борту авианосца находятся истребители F-35, вертолеты Merlin и Wildcat, а также беспилотники Malloy.

В мероприятиях участвуют более 1200 британских военнослужащих. Они будут взаимодействовать с силами Норвегии, Дании и Германии. Совместные учения должны проверить и укрепить оперативную совместимость в рамках НАТО.

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Сопровождение и встречи в Осло

Королевский военно-морской флот Великобритании заявил, что присутствие авианосца в регионе является «мощным щитом» для ключевых энергетических, торговых и коммуникационных маршрутов Северной Европы. Министр вооруженных сил Луиза Сандер-Джонс назвала операцию под командованием НАТО сигналом для партнеров и потенциальных противников о роли Великобритании в безопасности Северной Атлантики.

Авианосец сопровождает эсминец HMS Dauntless. В группу также входит штаб британской ударной группы под командованием коммодора Ричарда Хьюитта. В Осло на борту HMS Prince of Wales должны состояться Atlantic Future Forum и International Sea Power Conference, где военные, эксперты и политики обсудят безопасность в евроатлантическом регионе.

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