Francja otrzyma tylko dwa Rafale w 2027 roku — AeroTime

Francuskie Siły Powietrzne i Kosmiczne spodziewają się otrzymać w 2027 roku tylko dwa nowe myśliwce Rafale, jednocześnie wycofując z eksploatacji dodatkowe Mirage 2000-5. Obecna flota samolotów bojowych jest już wykorzystywana o ponad 15% powyżej planowanego poziomu, informuje AeroTime.

O obciążeniu lotnictwa 14 października 2026 roku podczas przesłuchania w Komisji Obrony Zgromadzenia Narodowego mówił szef sztabu Francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych, generał Jérôme Bellanger. Według niego do lata 2026 roku około 80% francuskich myśliwców było jednocześnie zaangażowanych w ćwiczenia sił odstraszania nuklearnego, operacje na Bliskim Wschodzie, zadania na wschodniej flance NATO, ćwiczenia na Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz stałe monitorowanie przestrzeni powietrznej.

Zakupy i modernizacja Rafale

Projekt francuskiego budżetu obronnego na 2027 rok przewiduje 4,4 mld euro środków na zobowiązania i 1,8 mld euro środków na płatności na zakup i modernizację Rafale, w tym na opracowanie standardu F5. Jednocześnie Bellanger uważa, że następna ustawa o planowaniu wojskowym powinna zweryfikować łączną liczebność floty myśliwców.

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W maju 2026 roku powiedział również Senatowi o potrzebie dodatkowych Rafale przed wejściem F5 do służby w 2033 roku, nawet jeśli wymagałoby to zakupu samolotów w standardzie F4. Znaczącego etapu operacyjnego rozwoju Rafale F5 oczekuje się około 2035 roku.

Drony i obrona powietrzna

Francja planuje zwiększyć swoje możliwości operacyjne za pomocą dronów bojowych współdziałających z lotnictwem załogowym. Bellanger podkreślił jednak, że nie mogą one zastąpić myśliwców załogowych w stosunku jeden do jednego. Latem 2027 roku Siły Powietrzne i Kosmiczne mają otrzymać pierwsze dalekozasięgowe, jednorazowe drony uderzeniowe MBDA DELUGE, znane we francuskiej służbie jako Durandal. Mają one stanowić podstawę nowej eskadry dronów bombowych i rozpoznawczych.

Francja ma również otrzymać w 2027 roku pierwszy system obrony powietrznej SAMP/T NG. Do 2030 roku oczekiwane są dostawy 10 takich systemów oraz dziewięciu systemów VL MICA. Oddzielnie wojsko planuje utworzyć eskadrę dronów przechwytujących, rozmieścić kolejne cztery systemy przeciwdziałania dronom PARADE oraz zintegrować technologię laserową HELMA-P.

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