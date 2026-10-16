AeroTime：法国2027年仅将获得两架“阵风”战斗机

法国空天军预计将在2027年仅获得两架新的“阵风”战斗机，同时退役更多幻影2000-5战机。现有作战飞机机队的使用率已经比计划水平高出15%以上，AeroTime报道。

2026年10月14日，法国空天军参谋长热罗姆·贝朗热将军在国民议会国防委员会的听证会上谈及航空兵面临的负荷。据他表示，截至2026年夏季，约80%的法国战斗机同时参与了核威慑力量演习、中东行动、北约东翼任务、科特迪瓦演习以及持续的空域监控。

“阵风”战斗机的采购与现代化升级

法国2027年国防预算草案为“阵风”战斗机的采购和现代化升级安排了44亿欧元承诺拨款和18亿欧元支付拨款，其中包括F5标准的研发资金。同时，贝朗热认为，下一部军事规划法应重新审视战斗机机队的总规模。

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2026年5月，他还向参议院表示，在F5于2033年投入使用前需要额外的“阵风”战斗机，即使这意味着必须采购F4标准的飞机。预计“阵风”F5在约2035年将进入一个重要的作战发展阶段。

无人机与防空

法国计划借助与有人驾驶航空兵协同作战的无人机提升其作战能力。但贝朗热强调，它们无法以一对一的比例替代有人驾驶战斗机。2027年夏季，空天军应接收首批MBDA DELUGE远程一次性攻击无人机，该机在法国服役时被称为Durandal。它们将成为一个新的轰炸和侦察无人机中队的基础。

法国还应在2027年接收首套SAMP/T NG防空系统。预计到2030年将交付10套此类系统和9套VL MICA系统。此外，军方计划组建一个拦截无人机中队，部署另外四套PARADE反无人机系统，并整合HELMA-P激光技术。

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