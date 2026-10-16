据医疗消息人士称，在巴勒斯坦，加沙城北部遭以色列无人机袭击，造成四名巴勒斯坦人受伤。其中一名伤者情况危急，阿纳多卢通讯社报道。

咖啡馆附近的袭击

目击者称，无人机袭击了一名经过谢赫·拉德万地区一家咖啡馆的人。袭击导致该伤者失去一条肢体，且情况危急。

此前，以色列军队在加沙城东部进行了大规模破坏和爆破。加沙地带不同地区都能听到爆炸声。

拉法和汗尤尼斯附近的炮击

在加沙地带南部，目击者称，以色列军舰在约两小时内沿拉法海岸开火超过40次。炮击伴随着以色列军事装备和直升机的密集射击。该地区没有关于人员伤亡的报告。

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汗尤尼斯南部也记录到以色列军事装备活动增加。据目击者称，军方向安置流离失所巴勒斯坦人的帐篷方向开火。

加沙卫生部数据

该通讯社称，这些事件发生在违反自2025年10月10日起生效的停火协议的背景下。加沙卫生部表示，自那以后，因违反停火制度已有1505名巴勒斯坦人死亡，另有5332人受伤。

该部门数据显示，自2023年10月以来，已有超过7.4万名巴勒斯坦人因以色列在加沙的军事行动死亡，超过17.5万人受伤。

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