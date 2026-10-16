英国竞争与市场管理局提议在商业软件领域授予微软战略市场地位。此举可能为干预该公司捆绑产品的做法铺平道路，其中包括 Excel、Teams 和人工智能助手 Copilot，Channel NewsAsia 报道称。

审查软件套装

监管机构于5月启动调查，以确定微软将其商业软件产品捆绑成套装是否限制竞争。根据其数据，英国每月约有2000万人使用这些产品。

该管理局表示，微软在数字活动的关键领域占据强势地位，其中包括个人电脑操作系统和生产力软件套装。监管机构认为，该公司在商业软件市场的地位加剧了客户转向其他供应商时面临的障碍。

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微软的立场与后续行动

微软一名代表表示，该公司不认同监管机构在其初步决定中的评估。该代表称，包括 Copilot 在内的所有微软产品都是开放的，并与其他服务兼容，这使客户能够使用竞争性解决方案。

监管机构还在分析客户是否能够自由选择人工智能工具、竞争对手能否与 Copilot 竞争，以及捆绑安全产品是否会缩小选择范围。此外，监管机构还在审查微软的许可做法对客户部署云服务选项的影响。

该管理局将就拟议地位进行咨询，并计划在2月前作出最终决定。如果该提议获得批准，微软将成为第三家受英国数字市场新权力约束的公司：谷歌已获得针对在线搜索和移动平台的这一地位，而苹果则于2025年10月获得针对移动平台的这一地位。

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