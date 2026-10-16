Британское Управление по конкуренции и рынкам предложило присвоить Microsoft стратегический рыночный статус в сфере бизнес-программного обеспечения. Такой шаг может открыть путь к вмешательству в практику объединения продуктов компании, в частности Excel, Teams и ИИ-ассистента Copilot, сообщает Channel NewsAsia.

Проверка пакетов программ

Регулятор начал расследование в мае, чтобы выяснить, не ограничивает ли конкуренцию объединение Microsoft своих бизнес-программных продуктов в пакеты. По его данным, этими продуктами в Великобритании ежемесячно пользуются около 20 миллионов человек.

Управление заявило, что Microsoft занимает сильные позиции в ключевых сферах цифровой деятельности, в частности в операционных системах для персональных компьютеров и пакетах программ для повышения производительности. По мнению регулятора, позиции компании на рынке бизнес-софта усиливают барьеры, с которыми сталкиваются клиенты при переходе к другим поставщикам.

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Позиция Microsoft и дальнейшие действия

Представитель Microsoft заявил, что компания не разделяет оценку регулятора в его предварительном решении. По его словам, все продукты Microsoft, включая Copilot, являются открытыми и совместимыми с другими сервисами, что дает клиентам возможность использовать конкурирующие решения.

Регулятор также анализирует, могут ли клиенты свободно выбирать инструменты искусственного интеллекта, способны ли конкуренты соперничать с Copilot, а также не сужает ли выбор объединение продуктов безопасности. Отдельно проверяется влияние лицензионной практики Microsoft на варианты развертывания клиентами облачных сервисов.

Управление проведет консультации по предложенному статусу и планирует принять окончательное решение до февраля. Если предложение одобрят, Microsoft станет третьей компанией, на которую будут распространяться новые британские полномочия в отношении цифровых рынков: Google получила такой статус для онлайн-поиска и мобильных платформ, а Apple — для мобильных платформ в октябре 2025 года.

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