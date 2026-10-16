Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków zaproponował przyznanie Microsoftowi strategicznego statusu rynkowego w obszarze oprogramowania biznesowego. Taki krok może otworzyć drogę do interwencji w praktykę łączenia produktów firmy, w tym Excela, Teams i asystenta AI Copilot, informuje Channel NewsAsia.

Kontrola pakietów oprogramowania

Regulator rozpoczął dochodzenie w maju, aby ustalić, czy łączenie przez Microsoft jego biznesowych produktów programowych w pakiety nie ogranicza konkurencji. Według jego danych z produktów tych korzysta w Wielkiej Brytanii co miesiąc około 20 milionów osób.

Urząd oświadczył, że Microsoft ma silną pozycję w kluczowych obszarach działalności cyfrowej, w tym w systemach operacyjnych dla komputerów osobistych oraz pakietach oprogramowania zwiększającego produktywność. Zdaniem regulatora pozycja firmy na rynku oprogramowania biznesowego wzmacnia bariery, z którymi klienci mierzą się przy przechodzeniu do innych dostawców.

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Stanowisko Microsoftu i dalsze działania

Przedstawiciel Microsoftu oświadczył, że firma nie podziela oceny regulatora zawartej w jego wstępnej decyzji. Według niego wszystkie produkty Microsoftu, w tym Copilot, są otwarte i zgodne z innymi usługami, co daje klientom możliwość korzystania z konkurencyjnych rozwiązań.

Regulator analizuje również, czy klienci mogą swobodnie wybierać narzędzia sztucznej inteligencji, czy konkurenci są w stanie rywalizować z Copilotem, a także czy łączenie produktów bezpieczeństwa nie zawęża wyboru. Osobno bada wpływ praktyk licencyjnych Microsoftu na opcje wdrażania usług chmurowych przez klientów.

Urząd przeprowadzi konsultacje w sprawie proponowanego statusu i planuje podjąć ostateczną decyzję do lutego. Jeśli propozycja zostanie zatwierdzona, Microsoft stanie się trzecią firmą objętą nowymi brytyjskimi uprawnieniami dotyczącymi rynków cyfrowych: Google otrzymał taki status dla wyszukiwania internetowego i platform mobilnych, a Apple — dla platform mobilnych w październiku 2025 roku.

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