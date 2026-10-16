Греческий судовладелец Йоргос Вардиногианнис, который почти 21 год возглавлял афинский футбольный клуб «Панатинаикос», умер в возрасте 90 лет. Он скончался после непродолжительного пребывания в больнице, сообщает Cyprus Mail.

Вардиногианнис, известный как «Капитан», родился в 1936 году в Эпископи, в регионе Ретимно на Крите. Он учился в колледже торгового флота в Саутгемптоне, а затем служил на торговых судах. Его семья развивала бизнес в судоходстве, поставках морского топлива и нефтепереработке.

Карьера в морской отрасли

Одним из наиболее задокументированных эпизодов его морской карьеры стал рейс 1966 года. Тогда Вардиногианнис командовал танкером Joanna V, также известным как Ioanna V, в период международного нефтяного эмбарго против правительства Родезии, где власть принадлежала белому меньшинству. Судно направлялось в Бейру в Мозамбике, который тогда был португальской колонией.

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Судоходные активы семьи развивались, в частности, через основанную в 1977 году компанию Avin International. По данным компании, она управляет более чем 35 нефтяными и химическими танкерами с совокупной грузовместимостью более 2,5 млн тонн.

Годы в «Панатинаикосе»

Вардиногианнис стал президентом «Панатинаикоса» в 1979 году, когда его семья приобрела контрольный пакет акций вновь созданной футбольной компании в период введения профессионального футбола в Греции. За время его руководства клуб завоевал шесть чемпионских титулов и девять Кубков Греции.

Также под его руководством «Панатинаикос» открыл тренировочную базу в Пеании и дважды доходил до полуфинала европейских турниров: Кубка европейских чемпионов 1985 года в матчах против «Ливерпуля» и Лиги чемпионов 1996 года против «Аякса». Вардиногианнис покинул пост президента клуба в мае 2000 года.

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