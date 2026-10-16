据Cyprus Mail报道，希腊船东乔治斯·瓦尔迪诺扬尼斯去世，享年90岁。他曾执掌雅典足球俱乐部帕纳辛奈科斯近21年，并在短暂住院后去世。

瓦尔迪诺扬尼斯被称为“船长”，1936年出生于克里特岛雷西姆诺地区的埃皮斯科皮。他曾在南安普敦的一所商船学院学习，随后在商船上服役。他的家族发展了航运、船用燃料供应和石油炼制业务。

海事行业生涯

他海事生涯中记录最为详实的事件之一是1966年的一次航行。当时，在国际社会对罗得西亚政府实施石油禁运期间，瓦尔迪诺扬尼斯指挥油轮Joanna V，该船也被称为Ioanna V；当时罗得西亚的权力由白人少数群体掌握。该船正驶往莫桑比克的贝拉，当时莫桑比克是葡萄牙殖民地。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该家族的航运资产不断发展，其中包括通过1977年成立的Avin International公司。该公司称，其管理着超过35艘石油和化学品油轮，总载货能力超过250万吨。

在帕纳辛奈科斯的岁月

1979年，在希腊引入职业足球期间，瓦尔迪诺扬尼斯家族收购了新成立足球公司的控股权，瓦尔迪诺扬尼斯由此成为帕纳辛奈科斯主席。在其领导期间，俱乐部赢得了六个联赛冠军和九座希腊杯冠军。

在他的领导下，帕纳辛奈科斯还在佩阿尼亚启用了训练基地，并两次打入欧洲赛事半决赛：1985年欧洲冠军杯对阵利物浦，以及1996年欧洲冠军联赛对阵阿贾克斯。瓦尔迪诺扬尼斯于2000年5月卸任俱乐部主席。

关注我们在