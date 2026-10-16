Grecki armator Jorgos Wardinojanis, który przez niemal 21 lat kierował ateńskim klubem piłkarskim Panathinaikos, zmarł w wieku 90 lat. Zmarł po krótkim pobycie w szpitalu, informuje Cyprus Mail.

Wardinojanis, znany jako „Kapitan”, urodził się w 1936 roku w Episkopi, w regionie Retimno na Krecie. Studiował w college’u marynarki handlowej w Southampton, a następnie służył na statkach handlowych. Jego rodzina rozwijała działalność w żegludze, zaopatrzeniu w paliwo morskie i rafinacji ropy naftowej.

Kariera w branży morskiej

Jednym z najlepiej udokumentowanych epizodów jego kariery morskiej był rejs w 1966 roku. Wardinojanis dowodził wówczas tankowcem Joanna V, znanym również jako Ioanna V, w okresie międzynarodowego embarga na ropę naftową wobec rządu Rodezji, gdzie władzę sprawowała biała mniejszość. Statek płynął do Beiry w Mozambiku, będącym wówczas portugalską kolonią.

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Rodzinne aktywa żeglugowe rozwijały się między innymi za pośrednictwem założonej w 1977 roku spółki Avin International. Według firmy zarządza ona ponad 35 tankowcami do transportu ropy i chemikaliów o łącznej ładowności przekraczającej 2,5 mln ton.

Lata w Panathinaikosie

Wardinojanis został prezesem Panathinaikosu w 1979 roku, gdy jego rodzina nabyła pakiet kontrolny w nowo utworzonej spółce piłkarskiej w okresie wprowadzania zawodowego futbolu w Grecji. Za jego kadencji klub zdobył sześć tytułów mistrzowskich i dziewięć Pucharów Grecji.

Również pod jego kierownictwem Panathinaikos otworzył bazę treningową w Pajanii i dwukrotnie dotarł do półfinałów europejskich rozgrywek: Pucharu Europy Mistrzów Klubowych w 1985 roku w meczach z Liverpoolem oraz Ligi Mistrzów w 1996 roku przeciwko Ajaxowi. Wardinojanis ustąpił ze stanowiska prezesa klubu w maju 2000 roku.

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