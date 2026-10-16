Wszyscy 24 obywatele Indii, którzy przebywali na dwóch tankowcach zaatakowanych w cieśninie Ormuz i w Rumunii, nie odnieśli obrażeń. Poinformował o tym indyjski minister portów, żeglugi i dróg wodnych Sarbananda Sonowal, podaje Cyprus Mail.

Uderzenie w cieśninie Ormuz

Według ministra 16 października pocisk trafił w tankowiec z ropą naftową, który znajdował się w cieśninie Ormuz. Na pokładzie statku było 15 indyjskich marynarzy.

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Atak w pobliżu Suliny

Do kolejnego incydentu doszło 14 października na tankowcu chemicznym, który znajdował się na kotwicowisku Sulina w Rumunii. Według oświadczenia indyjskiego ministra statek został trafiony przez drona.

W poście w serwisie społecznościowym X Sonowal zaznaczył, że wszyscy 24 obywatele Indii na obu statkach są całkowicie bezpieczni, a nie ma zabitych ani rannych. Uściślił, że chodzi o marynarzy z dwóch tankowców, które zostały zaatakowane w ciągu ostatnich kilku dni.

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