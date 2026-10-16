Все 24 индийских моряка не пострадали после атак на два танкера — Cyprus Mail
Все 24 гражданина Индии, находившиеся на двух танкерах, подвергшихся атакам в Ормузском проливе и в Румынии, не пострадали. Об этом сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал, передает Cyprus Mail.
Удар в Ормузском проливе
По словам министра, 16 октября снаряд попал в танкер с сырой нефтью, находившийся в Ормузском проливе. На борту судна были 15 индийских моряков.
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Атака у Сулины
Еще один инцидент произошел 14 октября на химическом танкере, находившемся на якорной стоянке Сулина в Румынии. По заявлению индийского министра, в судно попал беспилотник.
В публикации в социальной сети X Соновал отметил, что все 24 гражданина Индии на обоих судах находятся в полной безопасности, погибших или раненых нет. Он уточнил, что речь идет о моряках с двух танкеров, которые подверглись атакам в течение последних нескольких дней.