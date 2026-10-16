Armia jemeńska poinformowała o nowych postępach na froncie wschodnim w prowincji Marib i przejęciu kontroli nad kilkoma strategicznymi pozycjami, które wcześniej utrzymywali Huti. Anadolu Agency podała tę informację, powołując się na oświadczenie wojskowych.

Twierdzenia o stratach Huti

Armia jemeńska oświadczyła również, że jej siły nadal wywierają presję wojskową na Huti na kierunkach południowym i zachodnim. Wojskowi twierdzą, że w ciągu 24 godzin zneutralizowali ponad 430 bojowników Huti, a także zniszczyli lub unieruchomili ponad 100 sztuk sprzętu wojskowego i innych środków wojskowych.

Uderzenia w pobliżu Taiz

Powiązana z armią struktura Taiz Military Axis poinformowała o uderzeniach na pozycje Huti w Taiz. Według niej lotnictwo wojskowe przeprowadziło trzy uderzenia na punkt kontrolny Al-Khangar oraz wzgórza Al-Makbaba i Al-Kamil w rejonie Ad-Dabab na zachód od miasta.

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Wcześniej armia jemeńska informowała, że odparła zakrojony na szeroką skalę atak Huti na Taiz po niemal ośmiu godzinach intensywnych walk. Wojskowi oświadczyli, że zginęło co najmniej 16 bojowników.

Starcia odbywają się w ramach rządowej operacji „Świt Jemenu”, rozpoczętej wcześniej w tym miesiącu w celu odzyskania terytoriów kontrolowanych przez Huti, w tym stolicy, Sany. Konflikt w Jemenie trwa od 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę i kilka prowincji. W następnym roku koalicja pod przywództwem Arabii Saudyjskiej interweniowała, wspierając uznawany na arenie międzynarodowej rząd. Według agencji ostatnia eskalacja rozpoczęła się w lipcu po zakończeniu rozejmu z 2022 roku.

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