Irlandzkie związki zawodowe sektora publicznego zawiesiły drugi dzień masowych strajków zaplanowany na przyszły tydzień. Decyzję podjęto po porozumieniu z rządem w sprawie rozpoczęcia w ten weekend mediowanych konsultacji dotyczących warunków nowych negocjacji płacowych.

Strajk po kilku miesiącach sporów

W środę pracownicy znacznej części irlandzkiego sektora publicznego przeprowadzili pierwszy od niemal dwóch dekad duży strajk w kraju. Uczestniczyli w nim między innymi nauczyciele, pracownicy ochrony zdrowia oraz urzędnicy państwowi.

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Przyczyną protestu była niemożność uzgodnienia przez związki zawodowe i ministrów przez kilka miesięcy ram negocjacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń, informuje Cyprus Mail.

Poszukiwanie podstawy do negocjacji

W piątek rząd i związki zawodowe uzgodniły rozpoczęcie procesu mającego znaleźć podstawy do rozpoczęcia formalnych negocjacji. Kevin Callinan, przewodniczący Komitetu Sektora Publicznego Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych, oświadczył, że widzi perspektywę postępu w rozpoczętym procesie. Jednocześnie podkreślił, że słowa rządu muszą zostać poparte praktycznymi działaniami.

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