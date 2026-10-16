Профсоюзы государственного сектора Ирландии приостановили второй день массовых забастовок, запланированный на следующую неделю. Решение было принято после договоренности с правительством начать в эти выходные посреднические консультации об условиях новых переговоров по оплате труда.

Забастовка после нескольких месяцев споров

В среду работники значительной части государственного сектора Ирландии провели первую почти за два десятилетия масштабную забастовку в стране. В ней участвовали, в частности, учителя, медицинские работники и государственные служащие.

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Причиной протеста стала неспособность профсоюзов и министров в течение нескольких месяцев согласовать основу для переговоров о повышении зарплат, сообщает Cyprus Mail.

Поиск основы для переговоров

В пятницу правительство и профсоюзы договорились начать процесс, призванный найти основания для начала официальных переговоров. Председатель Комитета по вопросам государственного сектора Ирландского конгресса профсоюзов Кевин Каллинан заявил, что видит перспективу продвижения в начатом процессе. В то же время он подчеркнул, что слова правительства должны быть подкреплены практическими действиями.

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