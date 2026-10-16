W Brazylii wewnętrzne wiadomości Meta wskazują, że pracownicy firmy wiedzieli o ograniczeniach, które mogły zaszkodzić kontom prezydenta Luiza Inácia Luli da Silvy na Instagramie. Poinformował o tym The Rio Times, powołując się na materiał Folha de S.Paulo.

Według publikacji zespół Luli od 9 października przez niemal 24 godziny nie mógł promować już opublikowanych postów na Instagramie. Sztab wyborczy prezydenta oświadczył, że z tego powodu reklam nie zobaczyło około 1,3 mln osób.

Wewnętrzne wiadomości Meta

Jak pisze Folha de S.Paulo, pracownicy Meta zauważyli, że konto Luli wyglądało na ograniczone w porównaniu z kontem jego rywala Flávia Bolsonaro, senatora z Rio de Janeiro. Według ND Mais pracownicy zwrócili również uwagę na niepożądane rekomendacje na Instagramie i WhatsAppie profili powiązanych z Bolsonarem.

Profil Luli, według tych samych wiadomości, miał trudności z pojawianiem się w wynikach wyszukiwania. Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii zakazuje automatycznych rekomendacji profili kandydatów.

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Stanowisko Meta i orzeczenie sądu

Meta odrzuciła oskarżenia o ingerencję w wybory, nazywając je niepopartymi faktami. Firma wyjaśniła problemy awariami technicznymi, które — jak twierdzi — dotknęły obie kampanie.

W piśmie do sądu wyborczego z 14 października Meta przyznała, że 23 września omyłkowo zawiesiła konto reklamowe Luli z powodu błędu w zautomatyzowanym systemie wykrywania oszustw. Według The Rio Times dostęp przywrócono po około godzinie.

W tym tygodniu przedstawiciel Najwyższego Sądu Wyborczego Marco Aurélio Bellizze zobowiązał Meta do zapewnienia równego traktowania obu uczestników drugiej tury — Luli i Flávia Bolsonaro. Za niewykonanie orzeczenia firmie grozi kara w wysokości 500 tys. reali dziennie. Sąd nie ustalił dotąd, że Meta celowo manipulowała zasięgiem kandydatów.

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