在巴西，Meta的内部信息显示，该公司员工知晓可能损害总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦Instagram账号的限制措施。《里约时报》援引《圣保罗页报》的报道指出。

据该媒体报道，从10月9日起，卢拉团队近24小时无法推广已发布的Instagram帖子。总统竞选团队表示，因此约有130万人没有看到这些广告。

Meta内部信息

《圣保罗页报》写道，Meta员工注意到，与卢拉的竞争对手、来自里约热内卢的参议员弗拉维奥·博索纳罗的账号相比，卢拉的账号似乎受到限制。据ND Mais报道，员工还注意到，Instagram和WhatsApp上出现了与博索纳罗有关联的个人资料的不受欢迎推荐。

根据同样的信息，卢拉的个人资料在搜索结果中出现时遇到困难。巴西高等选举法院禁止自动推荐候选人的个人资料。

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Meta的立场和法院裁决

Meta否认干预选举的指控，称这些指控没有事实支持。该公司将问题解释为技术故障，并表示两场竞选活动均受到影响。

在10月14日提交给选举法院的文件中，Meta承认，9月23日因自动化欺诈检测系统出现错误，该公司错误暂停了卢拉的广告账户。据《里约时报》报道，访问权限约一小时后恢复。

本周，巴西高等选举法院代表马尔科·奥雷利奥·贝利泽要求Meta确保平等对待第二轮投票的两名参与者——卢拉和弗拉维奥·博索纳罗。若不执行该裁决，该公司将面临每天50万雷亚尔的罚款。法院目前尚未认定Meta故意操纵候选人的覆盖范围。

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