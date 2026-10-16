В Бразилии внутренние сообщения Meta свидетельствуют о том, что сотрудники компании знали об ограничениях, которые могли навредить аккаунтам президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Instagram. Об этом со ссылкой на материал Folha de S.Paulo сообщает The Rio Times.

По данным издания, команда Лулы с 9 октября почти 24 часа не могла продвигать уже опубликованные посты в Instagram. В избирательной кампании президента заявили, что из-за этого рекламу не увидели примерно 1,3 млн человек.

Внутренние сообщения Meta

Как пишет Folha de S.Paulo, сотрудники Meta заметили, что аккаунт Лулы выглядел ограниченным по сравнению с аккаунтом его соперника Флавиу Болсонару, сенатора от Рио-де-Жанейро. По информации ND Mais, сотрудники также обратили внимание на нежелательные рекомендации в Instagram и WhatsApp профилей, связанных с Болсонару.

Профиль Лулы, согласно тем же сообщениям, испытывал трудности с появлением в поиске. Высший избирательный суд Бразилии запрещает автоматические рекомендации профилей кандидатов.

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Позиция Meta и решение суда

Meta отвергла обвинения во вмешательстве в выборы, назвав их не подтвержденными фактами. Компания объяснила проблемы техническими сбоями, которые, по ее словам, затронули обе кампании.

В представлении в избирательный суд от 14 октября Meta признала, что 23 сентября по ошибке приостановила рекламный аккаунт Лулы из-за ошибки в автоматизированной системе выявления мошенничества. По данным The Rio Times, доступ был восстановлен примерно через час.

На этой неделе представитель Высшего избирательного суда Марку Аурелиу Беллиззе обязал Meta обеспечить одинаковое отношение к обоим участникам второго тура — Луле и Флавиу Болсонару. За неисполнение решения компании грозит штраф в размере 500 тыс. реалов в день. Суд пока не установил, что Meta намеренно манипулировала охватом кандидатов.

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