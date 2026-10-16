Zahid Gul zginął w pakistańskim dystrykcie Lakki Marwat podczas wspólnej operacji policji i sił bezpieczeństwa opartej na danych wywiadowczych. Organy ścigania podejrzewają go o udział w zorganizowaniu samobójczego ataku na stary kompleks policyjny w Kohat. Operację przeprowadzono w rejonie Wolay-Sagai w pobliżu poddystryktu Bettani, informuje The Express Tribune.

Atak w Kohat

Do eksplozji w meczecie na terenie kompleksu policyjnego w Kohat doszło w ubiegłym miesiącu podczas piątkowych modlitw. Zginęło wówczas co najmniej 21 osób: 15 funkcjonariuszy policji i sześciu cywilów.

Według policji Gul był powiązany z zakazaną grupą Gul Bahadura i był poszukiwany. Funkcjonariusze oświadczyli, że odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu ataku i kierował zamachowcem samobójcą, który prowadził samochód wypełniony materiałami wybuchowymi do celu.

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Inne zarzuty policji

Policja twierdzi również, że Gul był zamieszany w napad na bank w rejonie Bilitang w Kohat, podczas którego skradziono 6 mln rupii pakistańskich. Według organów ścigania środki te rozdzielono między grupy bojowników działające w rejonach Baka Khel i Jani Khel w dystrykcie Bannu.

Funkcjonariusze policji oświadczyli, że około dwa miesiące temu Gul miał rzekomo przywieźć zamachowca samobójcę do ataku na nowy kompleks policyjny w Kohat, jednak siły bezpieczeństwa udaremniły ten plan. Według policji wśród możliwych przyszłych celów były obiekt Pakistańskich Sił Powietrznych i szkoła szkolenia policyjnego w Kohat. Inni członkowie siatki zostali już zatrzymani, jak przekazali funkcjonariusze.

Wszystkie twierdzenia dotyczące roli Gula w atakach i działalności grupy pochodzą od przedstawicieli policji. W materiale nie przedstawiono niezależnego potwierdzenia tych twierdzeń.

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