扎希德·古尔在巴基斯坦拉基马尔瓦特县的一次警方与安全部队基于情报开展的联合行动中被击毙。执法人员怀疑他参与策划了针对科哈特旧警察综合设施的自杀式袭击。行动在靠近贝塔尼分区的沃莱-萨盖地区开展，《快报论坛报》报道。

科哈特袭击事件

上个月，在周五祈祷期间，科哈特警察综合设施内一座清真寺发生爆炸。至少21人死亡，其中包括15名警察和6名平民。

警方称，古尔与被禁组织古尔·巴哈杜尔集团有关联，并且正被通缉。执法人员表示，他在筹备袭击中发挥了关键作用，并指挥驾驶装满爆炸物车辆前往目标的自杀式袭击者。

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警方的其他指控

警方还称，古尔涉嫌参与科哈特比利唐地区的一起银行抢劫案，案中被抢走600万巴基斯坦卢比。执法部门称，这些资金被分配给在班努县巴卡赫尔和贾尼赫尔地区活动的武装团伙。

警方官员表示，大约两个月前，古尔据称带来一名自杀式袭击者，计划袭击科哈特新的警察综合设施，但安全部队挫败了该计划。警方称，潜在的未来目标包括一处巴基斯坦空军设施和科哈特的一所警察培训学校。执法人员表示，该网络的其他成员已被拘留。

有关古尔在袭击及该组织活动中所起作用的所有说法均由警方代表提供。报道未给出这些说法的独立证实。

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