Захид Гуль погиб в пакистанском округе Лакки-Марват во время совместной операции полиции и сил безопасности на основе разведданных. Правоохранители подозревают его в причастности к организации атаки смертника на старый полицейский комплекс в Кохате. Операцию провели в районе Волай-Сагай неподалеку от подразделения Беттани, сообщает The Express Tribune.

Атака в Кохате

Взрыв в мечети на территории полицейского комплекса Кохат произошел в прошлом месяце во время пятничной молитвы. Тогда погибли по меньшей мере 21 человек: 15 сотрудников полиции и шестеро гражданских.

По утверждению полиции, Гуль был связан с запрещенной группировкой Гуль Бахадура и находился в розыске. Правоохранители заявили, что он играл ключевую роль в подготовке нападения и направлял смертника, который ехал на автомобиле, начиненном взрывчаткой, к цели.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Другие обвинения полиции

Полиция также утверждает, что Гуль был причастен к ограблению банка в районе Билитанг в Кохате, во время которого были похищены 6 млн пакистанских рупий. По данным правоохранителей, эти средства распределили между группами боевиков, действовавшими в районах Бака-Хель и Джани-Хель округа Банну.

Представители полиции заявили, что около двух месяцев назад Гуль якобы привез смертника для нападения на новый полицейский комплекс в Кохате, однако этот план сорвали силы безопасности. Среди возможных будущих целей, по версии полиции, были объект Военно-воздушных сил Пакистана и полицейская школа подготовки в Кохате. Другие участники сети, по словам правоохранителей, уже задержаны.

Все утверждения о роли Гуля в атаках и деятельности группировки предоставили представители полиции. Независимого подтверждения этих заявлений в материале не приведено.

Читай нас в