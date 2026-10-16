Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii odrzucił pilne wnioski kampanii senatora Flávio Bolsonaro o ograniczenie wykorzystywania struktur związków zawodowych w kampanii oraz materiałów wyborczych na uniwersytetach. Jednocześnie sąd nie zamknął postępowania w sprawie domniemanego wykorzystania zasobów związków zawodowych w kampanii wyborczej — informuje The Rio Times.

Decyzja sądu wyborczego

Decyzję opublikowano 16 października, dziewięć dni przed drugą turą wyborów prezydenckich wyznaczoną na 25 października. Inspektor wyborczy Ricardo Villas Bôas Cueva odmówił zakazania związkom zawodowym wykorzystywania ich infrastruktury do działalności kampanijnej oraz ograniczenia umieszczania materiałów wyborczych na uniwersytetach.

Sędzia nie uwzględnił również żądania zobowiązania Meta, X i Google do zachowania danych dotyczących wpisów w mediach społecznościowych, uznając je za zbyt szerokie. Według publikacji Cueva wskazał, że popieranie kandydata lub występowanie przeciwko niemu samo w sobie nie stanowi bezprawnej agitacji, a ogólne zakazy mogą ograniczać wolność słowa, zrzeszania się i działalności związkowej.

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Terminy dla uczestników sprawy

Kampania Bolsonaro wniosła pozew przeciwko prezydentowi Luizowi Inácio Luli da Silvie, wiceprezydentowi Geraldo Alckminowi oraz 54 przedstawicielom związków zawodowych, federacji związkowych, organizacji studenckich i ruchów obywatelskich. Wśród struktur wymienionych w sprawie jest Krajowy Związek Studentów Brazylii.

Sąd zwrócił uwagę, że w pozwie wobec 37 z 54 osób nie opisano indywidualnie ich działań ani nie przedstawiono argumentów prawnych. Kampania Bolsonaro ma 72 godziny na sprecyzowanie zarzutów wobec tych osób. Lula, Alckmin i pięciu liderów związkowych otrzymali pięć dni na złożenie obrony.

Kampania Bolsonaro twierdzi, że poparcie Luli przez te organizacje może stanowić nadużycie wpływów ekonomicznych i politycznych. Postępowanie w sprawie tych twierdzeń trwa, a decyzja Cuevy nie przesądza, czy naruszono przepisy wyborcze.

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