Высший избирательный суд Бразилии отклонил срочные ходатайства предвыборной кампании сенатора Флавиу Болсонару об ограничении использования структур профсоюзов в кампании и агитационных материалов в университетах. В то же время суд не прекратил производство по делу о предполагаемом использовании ресурсов профсоюзов в избирательной кампании, сообщает The Rio Times.

Решение избирательного суда

Решение было опубликовано 16 октября — за девять дней до второго тура президентских выборов, назначенного на 25 октября. Избирательный инспектор Рикарду Виллас Боас Куэва отказался запретить профсоюзам использовать свою инфраструктуру для агитационной деятельности и ограничить размещение агитационных материалов в университетах.

Судья также не удовлетворил требование обязать Meta, X и Google сохранить данные о публикациях в социальных сетях, поскольку счел его слишком широким. По данным издания, Куэва отметил, что поддержка кандидата или выступление против него сами по себе не являются неправомерной агитацией, а общие запреты могут ограничить свободу слова, объединений и профсоюзной деятельности.

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Сроки для участников дела

Кампания Болсонару подала иск против президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вице-президента Жералду Алкмина и 54 представителей профсоюзов, профсоюзных федераций, студенческих организаций и общественных движений. Среди упомянутых в деле структур — Национальный союз студентов Бразилии.

Суд обратил внимание, что в отношении 37 из 54 лиц в иске не были индивидуально описаны действия или приведены юридические аргументы. У кампании Болсонару есть 72 часа, чтобы конкретизировать обвинения в отношении этих людей. Лула, Алкмин и пятеро профсоюзных лидеров получили пять дней для представления защиты.

Кампания Болсонару утверждает, что поддержка Лулы со стороны этих организаций может представлять собой злоупотребление экономическим и политическим влиянием. Производство по этим утверждениям продолжается, а решение Куэвы не устанавливает, были ли нарушены избирательные правила.

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