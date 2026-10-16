巴西高等选举法院驳回了参议员弗拉维奥·博索纳罗竞选团队提出的紧急动议。该动议要求限制在竞选中使用工会组织架构，并限制在大学内使用竞选材料。同时，法院没有终止关于涉嫌在竞选活动中使用工会资源的程序，据《The Rio Times》报道。

选举法院的裁决

该裁决于10月16日公布，距离定于10月25日举行的总统选举第二轮投票还有9天。选举监察官里卡多·维拉斯·博阿斯·奎瓦拒绝禁止工会利用其基础设施开展竞选活动，也拒绝限制在大学内张贴竞选材料。

法官还驳回了要求Meta、X和Google保存社交媒体帖文数据的请求，认为该请求范围过于宽泛。据该媒体报道，奎瓦指出，支持或反对某位候选人本身并不构成违法竞选活动，而笼统的禁令可能限制言论自由、结社自由和工会活动。

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案件参与方的期限

博索纳罗竞选团队对总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦、副总统热拉尔多·阿尔克明，以及54名工会、工会联合会、学生组织和公民运动的代表提起诉讼。该案提及的组织包括巴西全国学生联合会。

法院指出，诉状中对54人中的37人没有逐一描述其行为，也没有提出法律论据。博索纳罗竞选团队有72小时具体说明针对这些人的指控。卢拉、阿尔克明和5名工会领导人获5天时间提交答辩。

博索纳罗竞选团队称，这些组织对卢拉的支持可能构成滥用经济和政治影响力。针对这些说法的程序仍在进行中，奎瓦的裁决并未确定是否违反了选举规则。

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