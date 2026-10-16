Виборчий суд Бразилії відхилив клопотання кампанії Болсонару — The Rio Times

Вищий виборчий суд Бразилії відхилив термінові клопотання передвиборчої кампанії сенатора Флавіу Болсонару щодо обмеження використання профспілкових структур у кампанії та агітаційних матеріалів в університетах. Водночас суд не закрив провадження щодо ймовірного використання ресурсів профспілок у виборчій кампанії, повідомляє The Rio Times.

Рішення виборчого суду

Рішення оприлюднили 16 жовтня — за дев’ять днів до другого туру президентських виборів, призначеного на 25 жовтня. Виборчий інспектор Рікарду Віллас Боас Куева відмовився заборонити профспілкам використовувати свою інфраструктуру для агітаційної діяльності та обмежити розміщення агітаційних матеріалів в університетах.

Суддя також не задовольнив вимогу зобов’язати Meta, X і Google зберегти дані про дописи в соціальних мережах, оскільки вважав її надто широкою. За даними видання, Куева зазначив, що підтримка кандидата або виступ проти нього самі по собі не є неправомірною агітацією, а загальні заборони можуть обмежити свободу слова, об’єднань і профспілкової діяльності.

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Строки для учасників справи

Кампанія Болсонару подала позов проти президента Луїса Інасіу Лули да Сілви, віцепрезидента Жералду Алкміна та 54 представників профспілок, профспілкових федерацій, студентських організацій і громадських рухів. Серед згаданих у справі структур — Національний союз студентів Бразилії.

Суд звернув увагу, що щодо 37 із 54 осіб у позові не було індивідуально описано дії чи наведено юридичні аргументи. Кампанія Болсонару має 72 години, щоб конкретизувати закиди до цих людей. Лула, Алкмін і п’ятеро профспілкових лідерів отримали п’ять днів для подання захисту.

Кампанія Болсонару стверджує, що підтримка Лули з боку цих організацій може становити зловживання економічним і політичним впливом. Провадження щодо цих тверджень триває, а рішення Куеви не встановлює, чи були порушені виборчі правила.

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