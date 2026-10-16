Kongresmenka ze stanu Nowy Jork Alexandria Ocasio-Cortez przekazała 1 mln dolarów na kampanię wyborczą demokraty Abdula El-Sayeda, który kandyduje do Senatu USA z Michigan. 16 października potwierdził to przedstawiciel kampanii El-Sayeda, informuje The Hill.

Środki z funduszu wyborczego

Ocasio-Cortez oświadczyła, że przelała pieniądze nie z własnego majątku, lecz ze środków swojego funduszu wyborczego, utworzonego z darowizn od ponad 2 mln darczyńców. W liście służącym zbieraniu funduszy podkreśliła, że jest to wkład jej zwolenników, a nie tylko jej własny.

Kongresmenka wyjaśniła tę decyzję tym, że nie chce 4 listopada żałować, iż zrobiła zbyt mało, by przeciwdziałać, jak to określiła, oszczerczym atakom na El-Sayeda, jeśli przegra on wybory.

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Wyścig o miejsce w Senacie

Abdul El-Sayed rywalizuje o miejsce Michigan w Senacie USA z byłym republikańskim kongresmenem Mikiem Rogersem. Bezpartyjny prognostyk wyborczy Decision Desk HQ, który jest partnerem The Hill, ocenia prawdopodobieństwo zwycięstwa El-Sayeda na 68%.

Ocasio-Cortez przeprowadziła w tym tygodniu w Michigan kilka wydarzeń przedwyborczych na poparcie kandydata. Wcześniej poparła El-Sayeda w prawyborach Demokratów, w których nieznacznie pokonał kongresmenkę Haley Stevens.

Przed wyborami uzupełniającymi Ocasio-Cortez organizuje wydarzenia kampanijne w różnych stanach, w tym wspólnie z senatorem Berniem Sandersem. Jej poparcie dla kandydatów i publiczne wystąpienia wzmocniły również spekulacje o możliwym udziale kongresmenki w wyborach prezydenckich w 2028 roku, choć nie podjęła jeszcze decyzji.

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