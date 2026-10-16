В Сибири умерла сотрудница института чумы — The Hindu

Российские власти государства-агрессора ввели карантин в больнице и отслеживают контакты сотрудницы научно-исследовательского института чумы в Сибири, которая заболела пневмонией неизвестного происхождения. Местное государственное телевидение сообщило, что женщина умерла на прошлой неделе. Об этом пишет The Hindu.

Проверка причин заболевания

Российские органы власти заявили, что не обнаружили доказательств того, что болезнь женщины была вызвана каким-либо из возбудителей, с которыми она работала.

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Неподтвержденные сообщения

Случай вызвал обеспокоенность после неподтвержденных сообщений СМИ, согласно которым причиной смерти женщины могла быть легочная чума. Это менее распространенная, но тяжелая форма чумы, которая может передаваться от человека к человеку. Легочная чума очень заразна и может быть смертельной без раннего лечения.

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