Rosyjskie władze państwa-agresora wprowadziły kwarantannę w szpitalu i śledzą kontakty pracownicy instytutu badawczego dżumy na Syberii, która zachorowała na zapalenie płuc nieznanego pochodzenia. Lokalna telewizja państwowa poinformowała, że kobieta zmarła w ubiegłym tygodniu. Pisze o tym The Hindu.

Badanie przyczyn choroby

Rosyjskie władze oświadczyły, że nie znalazły dowodów na to, iż chorobę kobiety spowodował którykolwiek z patogenów, z którymi pracowała.

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Niepotwierdzone doniesienia

Sprawa wywołała obawy po niepotwierdzonych doniesieniach mediów, według których przyczyną śmierci kobiety mogła być dżuma płucna. Jest to rzadsza, lecz ciężka postać dżumy, która może przenosić się z człowieka na człowieka. Dżuma płucna jest wysoce zakaźna i może być śmiertelna bez wczesnego leczenia.

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