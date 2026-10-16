Десятки российских банков отказались выдавать ипотечные кредиты населению

Российские банки начали отказываться от выдачи ипотечных кредитов из-за значительных затрат на эти программы и связанных с ними рисков. За последние три года количество кредитных учреждений, предоставляющих ипотеку, сократилось более чем на 13% — с 249 до 216. Ипотечный рынок покинули 33 небольших и средних банка. При этом они не прекратили деятельность и продолжают работать в других направлениях.

Как пояснил аналитик «Финам» Игорь Додонов, небольшим кредитным учреждениям становится все сложнее конкурировать с крупными игроками на ипотечном рынке. Чтобы привлекать вкладчиков, им часто приходится предлагать более высокие проценты по депозитам, что увеличивает стоимость кредитов. Из-за этого у банков меньше возможностей предоставлять кредиты на выгодных условиях по рыночным ставкам. В то же время по государственным программам, на долю которых приходится более 50% всех выданных ипотечных кредитов, прибыль банков остается недостаточной. В результате рынок все больше концентрируется в руках крупнейших финансовых учреждений. По оценке Додонова, на десять ведущих игроков приходится около 90–95% новых ипотечных кредитов.

Еще одним риском для банков является рост просроченной задолженности, отметил представитель группы компаний «Флип» Евгений Шавнев. По состоянию на 1 сентября 2026 года россияне задержали выплаты по ипотеке на общую сумму 267 млрд рублей. В случае невозврата проблемных кредитов банки обязаны формировать резервы. Однако небольшим учреждениям трудно находить дополнительные средства для этого, пояснил Шавнев.

Главным последствием ухода банков с ипотечного рынка станет сокращение выбора для заемщиков. По словам директора по аналитике «Инго Банка» Василия Кутьина, учреждения, которые останутся на рынке, могут ужесточить требования к первоначальному взносу, подтверждению доходов и перечню необходимых документов. Больше всего это может ощущаться в небольших городах и отдаленных регионах, где и без того немного предложений, добавила доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

В то же время сокращение количества кредиторов не обязательно приведет к автоматическому росту ипотечных ставок. Как отметила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, их уровень зависит от ключевой ставки, стоимости депозитов и условий льготных программ. Однако в отдельных случаях дополнительные расходы клиентов могут возрасти. Например, для получения выгодной ставки банк может потребовать приобрести дополнительные финансовые продукты.

Независимый экономист Виктор Мангазеев считает, что в ближайшее время банки будут и дальше уходить с ипотечного рынка. По его прогнозу, к концу 2027 года количество учреждений, выдающих жилищные кредиты, может сократиться до 200. Замедлить этот процесс может снижение ключевой ставки, которое сделает кредиты более доступными для заемщиков, предположила старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова.