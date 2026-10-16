В Кракове, Польша, в ноябре начнется бесплатная пилотная программа «Третья линия» для бывших военнослужащих Войска Польского, ветеранов и резервистов, завершивших службу и желающих профессионально развиваться в технологической сфере. Программу реализует FORT Kraków — центр поддержки развития технологий двойного назначения, созданный Академией горного дела и металлургии и Краковским технологическим парком, сообщает RMF24.

Работа в технологиях и оборонной промышленности

Участники программы смогут подготовиться к работе в технологических компаниях, оборонной промышленности, стартапах и проектах двойного назначения. Речь идет о технологиях, которые могут применяться как в гражданской, так и в военной сферах.

Организаторы отмечают, что военный опыт может быть полезен при создании новых решений. Инженер может разработать технологию, а военнослужащий с оперативным опытом — оценить, будет ли она простой в использовании, какие ограничения возникнут в полевых условиях и соответствует ли решение реальным потребностям на поле боя.

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Занятия продлятся до февраля

Занятия будут посвящены оценке технологических проектов, созданию бизнес-моделей, защите интеллектуальной собственности и использованию инструментов искусственного интеллекта. Обучение дополнят наставничество и встречи с предпринимателями, экспертами и бывшими военнослужащими, которые нашли новые профессиональные роли после службы.

Регистрация на пилотный набор продлится до полуночи 25 октября. Занятия будут проводиться до февраля следующего года: большинство пройдет онлайн, также запланировано не менее двух очных встреч. Количество мест ограничено. Программа проходит под почетным патронатом вице-премьера, министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша и Министерства развития и технологий Польши.

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