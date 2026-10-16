W Krakowie w Polsce w listopadzie rozpocznie się bezpłatny pilotażowy program „Trzecia linia” dla byłych żołnierzy Wojska Polskiego, weteranów i rezerwistów, którzy zakończyli służbę i chcą rozwijać się zawodowo w sektorze technologicznym. Program realizuje FORT Kraków — centrum wsparcia rozwoju technologii podwójnego zastosowania, utworzone przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Krakowski Park Technologiczny, informuje RMF24.

Praca w technologiach i przemyśle obronnym

Uczestnicy programu będą mogli przygotować się do pracy w firmach technologicznych, przemyśle obronnym, startupach i projektach podwójnego zastosowania. Chodzi o technologie, które mogą być wykorzystywane zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej.

Organizatorzy zaznaczają, że doświadczenie wojskowe może być przydatne przy tworzeniu nowych rozwiązań. Inżynier może opracować technologię, a żołnierz z doświadczeniem operacyjnym — ocenić, czy będzie ona prosta w użyciu, jakie ograniczenia pojawią się w warunkach polowych oraz czy rozwiązanie odpowiada rzeczywistym potrzebom na polu walki.

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Zajęcia potrwają do lutego

Zajęcia będą poświęcone ocenie projektów technologicznych, tworzeniu modeli biznesowych, ochronie własności intelektualnej oraz wykorzystaniu narzędzi sztucznej inteligencji. Szkolenie uzupełnią mentoring i spotkania z przedsiębiorcami, ekspertami oraz byłymi wojskowymi, którzy po służbie znaleźli nowe role zawodowe.

Rejestracja do pilotażowej edycji potrwa do północy 25 października. Zajęcia będą prowadzone do lutego przyszłego roku: większość odbędzie się online, zaplanowano także co najmniej dwa spotkania stacjonarne. Liczba miejsc jest ograniczona. Program objęty jest honorowym patronatem wicepremiera, ministra obrony narodowej Polski Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii Polski.

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